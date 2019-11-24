Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у «больного человека». Об этом пишет издание «Главред».

По его мнению, в текущей ситуации даже верно принятое решение может вызвать отрицательный побочный эффект.

«На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим — другое калечим», — заявил Головачев.

Он добавил, что на сегодняшний день на Украине отсутствует осознанная экономическая политика.