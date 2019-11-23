Савченко предрекла «конец» Украине в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинскому государству. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если этот закон действительно пройдет, то … в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — сказала экс-депутат.

Савченко утверждает, что парламентарии осознают последствия, которые может принести действие этого закона, однако все равно собираются принять его.

Тем не менее, она выразила надежду, что реализацию законопроекта все же удастся остановить.

Рада уже приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, согласно которому, участки смогут покупать украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государства, а также иностранцы и лица без гражданства на особых условиях.

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