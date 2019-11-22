Глава мусорной госкомпании Денис Буцаев уволен спустя полгода после назначения

Руководитель «Российского экологического оператора», куратор реформы по обращению с отходами в России Денис Буцаев уволен с должности. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на источника в РЭО и знакомого чиновника.

Как отмечается, пост Буцаева может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Считается, что чиновника уволили из-за недостатка аппаратного веса. По данным источника, компания не реализовала все назначенные ей проекты, у нее закончились деньги.

«Но вины Буцаева в том нет, меры поддержки для отрасли уже лежат на согласовании в Минфине, компания провела ревизию работы регоператоров — за полгода работы это немало», — говорится в сообщении.

Денис Буцаев был назначен главой оператора в апреле 2019 года.