В Москве пройдет Национальный рекламный форум

26 ноября в Москве открывается четвертый Национальный рекламный форум (НРФ), который пройдет в кинотеатре «Октябрь».

«В этом году НРФ представит программу, состоящую из 30 профессиональных сессий, 300 спикеров, представляющих более 200 компаний, которые поделятся своей экспертизой с 4000 участниками события», — говорится в сообщении оргкомитета мероприятия.

В первый день форума пройдут стратегические сессии, где будут обсуждаться экосистема медиа-коммуникационной отрасли, перспективы развития рынка и собственных компаний, трансформация фундаментальных основ рекламной экономики.

«В программу Форума включена ведущая конференция рынка интерактивной рекламы, которая представит направление Digital-саммита и станет второй стратегической сессией НРФ'19. Контент MIXX Russia Conference разработан совместно с профильными комитетами IAB Russia», — говорится в сообщении.

27 ноября будет посвящено рабочим сессиям по темам ТВ, радио, пресса/Publishers, Out-of-Home/Digital Out-of-Home, а также более узким профильным тематикам (современные технологии, новые сервисы, лучшие маркетинговые практики, карты рынка, brand building и развитие бизнеса, продвижение брендов, медиаметрия и отраслевые исследования).

Участниками форума ежегодно становятся 80% представителей рекламного рынка страны, которые создают новые тренды и стандарты современных маркетинговых коммуникаций.