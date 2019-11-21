В Госдуме отреагировали на слова американского сенатора по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков раскритиковал заявление сенатора США Теда Круза о возможном введении санкций в отношении предприятий, которые занимаются строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью RT.
По словам парламентария, «Северный поток — 2» обеспечит энергоснабжение Европы.
«Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнерам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, чтобы тормозить заключенные соглашения, нет», — сказал Новиков.
Он добавил, что санкции противоречат интересам европейских партнеров по организации данного проекта.
По мнению зампреда, Европе необходимы регулярные энергопоставки, а Россия готова гарантировать эти поставки.
«Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном», — заключил депутат.
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