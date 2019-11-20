В правительстве России появится новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило план структурных реформ, реализация которых поможет экономике России достичь темпов роста выше среднемировых. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК».

Как отмечается, правительство страны уже одобрило проект.

Реформы проведет правительственная комиссия по экономическому развитию.

Министерство также предлагает создать специальный орган управления для оперативной работы реформ.

Соответствующие предложения министр экономического развития Максим Орешкин изложил в письме первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, возглавляющему комиссию по экономическому развитию.

В качестве нового органа управления Орешкин предложил подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.

По предварительным данным, во главе комиссии встанет сам министр.