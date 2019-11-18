В Госдуме назвали «жестом доброй воли» предложение «Газпрома» по транзиту газа

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил официальное предложение по вопросу транзита газа, которое «Газпром» направил «Нафтогазу». Об этом информирует RT.

По его мнению, такое действие со стороны российской компании является шагом навстречу Украине, попыткой начать «с чистого листа» сложные отношения между странами.

«Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что «Газпром» настроен на нормальные, рабочие отношения с компанией «Нафтогаз», — заявил парламентарий.

В целом Ананских положительно отнесся к такому решению российской компании.

Он также отметил, что прямой контракт с «Газпромом» на поставки газа на Украину, является наиболее выгодным решением.

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