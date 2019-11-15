Шереметьево планирует открыть новый терминал С в начале 2020 года

Аэропорт Шереметьево объявил об открытии терминала С в январе 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Шереметьево получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на ввод в эксплуатацию реконструированного Терминала С.

Терминал С-1 будет входить в Северный терминальный комплекс аэропорта. В год планируется пропускать 20 миллионов пассажиров, а площадь терминала составит 127 375 кв. м. Также в терминале предусмотрены 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.

Интерьер терминала выполнен в стиле русского конструктивизма.

На данный момент продолжаются пуско-наладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала.