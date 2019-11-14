Асад обвинил США в разграблении его страны
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть. Об этом сообщает «Интерфакс».
«США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках», — добавил сирийский лидер.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев также считает, что Вашингтон под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в САР продолжают грабить республику.
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