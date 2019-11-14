Асад обвинил США в разграблении его страны

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Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом России Владимиром... Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом России Владимиром...
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом России Владимиром...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть. Об этом сообщает «Интерфакс».

«США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках», — добавил сирийский лидер.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев также считает, что Вашингтон под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в САР продолжают грабить республику.

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