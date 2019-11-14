Президент Сирии Башар Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть. Об этом сообщает «Интерфакс».

«США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках», — добавил сирийский лидер.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев также считает, что Вашингтон под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в САР продолжают грабить республику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США исторически стремятся к разграблению других стран, заявил Асад

— «Другая цель»: кому США отдают сирийскую нефть