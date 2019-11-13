В МИД РФ заявили о неправильности раздувания истерии из-за урана в Иране

Раздувать политическую истерию из-за найденных частиц урана на незаявленном объекте в Иране неправильно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

Ранее стало известно, что представители МАГАТЭ обнаружили частицы урана на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось.

По словам Рябкова, позиция российской стороны состоит в том, чтобы дать возможность иранцам и секретариату МАГАТЭ прояснить всю эту ситуацию в полном объеме.

Рябков также подчеркнул, что сейчас проявляется тенденция со стороны некоторых, в том числе влиятельных, сил спекулировать на вновь открывшихся обстоятельствах, так как это отражение линии на общее преднамеренное осложнение обстановки вокруг Ирана и в Персидском заливе.

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