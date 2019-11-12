ЕК, Россия и Украина не смогли определить новую дату трехсторонней встречи по газу
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Дата новой трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
«Дата министерской встречи пока не определена», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что рассматривают возможность новой технической встречи на уровне экспертов на следующей неделе.
Ранее в ЕК заявляли, что атмосфера во время переговоров была очень позитивной и конструктивной.
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