ЕК, Россия и Украина не смогли определить новую дату трехсторонней встречи по газу

Дата новой трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Дата министерской встречи пока не определена», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что рассматривают возможность новой технической встречи на уровне экспертов на следующей неделе.

Ранее в ЕК заявляли, что атмосфера во время переговоров была очень позитивной и конструктивной.

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