Предоставить субсидии жителям аварийных домов предложили в Минстрое

Министерство строительства разработало законопроект, который внесет изменения в Жилищный кодекс России и федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, жителям регионов будет предложена возможность предусматривать дополнительные гарантии собственникам жилых помещений в форме субсидий.

Отмечается, что предоставляться будет субсидия, которая с учетом суммы возмещения, даст возможность приобрести жилое помещение или денежные выплаты, компенсирующие процентную ставку или первоначальный взнос по ипотеке.

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