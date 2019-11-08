Предоставить субсидии жителям аварийных домов предложили в Минстрое
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Министерство строительства разработало законопроект, который внесет изменения в Жилищный кодекс России и федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно законопроекту, жителям регионов будет предложена возможность предусматривать дополнительные гарантии собственникам жилых помещений в форме субсидий.
Отмечается, что предоставляться будет субсидия, которая с учетом суммы возмещения, даст возможность приобрести жилое помещение или денежные выплаты, компенсирующие процентную ставку или первоначальный взнос по ипотеке.
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