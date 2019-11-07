В Германии рассмотрят снимающие риски с «Северного потока-2» поправки

С четверга на пятницу,7-8 ноября, правящая парламентская коалиция Германии рассмотрит поправки по газопроводу «Северный поток-2», которые могут снять риски с проекта, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По некоторым данным, изменения коснутся закона «Об энергетике». Планируется, что эти поправки могут привести к низкой загрузке газопровода.

Если Германия примет документ, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для газопровода «Северной поток - 2», он, вероятно, будет обжалован украинской стороной.

До этого, 30 октября, Дания дала согласие на постройку газопровода.

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