В ЦБ раскрыли схему телефонных мошенников

Мошенники, разговаривая по телефону с россиянами, делают так, что люди сами раскрывают данные своих карт, не подозревая об этом. О схемах обмана рассказал РИА «Новости» первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Он предупредил, что опытные мошенники могут найти общий язык даже с самым мнительным собеседником.

Сычев отметил, что изначально мошенник может и не знать даже название банка человека. Он просто разговаривает и спрашивает по определенным скриптам.

По его мнению, также человека легко обмануть, если сыграть на его чувствах.

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