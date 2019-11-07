В ЦБ раскрыли схему телефонных мошенников
Мошенники, разговаривая по телефону с россиянами, делают так, что люди сами раскрывают данные своих карт, не подозревая об этом. О схемах обмана рассказал РИА «Новости» первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Он предупредил, что опытные мошенники могут найти общий язык даже с самым мнительным собеседником.
Сычев отметил, что изначально мошенник может и не знать даже название банка человека. Он просто разговаривает и спрашивает по определенным скриптам.
По его мнению, также человека легко обмануть, если сыграть на его чувствах.
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