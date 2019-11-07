Железнодорожные билеты на поезда в Крым начнут продавать 8 ноября
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Первые железнодорожные билеты из материковой части России в Крым начнут продавать 8 ноября. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Уточняется, что осуществить выбор и оплату билетов можно будет как в железнодорожных кассах, так и через интернет.
Перевозить пассажиров будут поезда дальнего следования «Таврия».
Как отмечается, составы будут следовать с Казанского вокзала Москвы до Симферополя, а также с Московского вокзала Санкт-Петербурга до Севастополя.
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