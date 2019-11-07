Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые были указаны в весеннем прогнозе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осенний экономический прогноз Еврокомиссии.

Отмечается, что комиссия также скорректировала прогноз на 2020 год. Теперь ЕК ожидает роста экономики России в будущем году на уровне 1,4% по сравнению с 1,8% в весеннем прогнозе.

Поясняется, что снижение прогноза произошло на фоне мирового спада.

Кроме того, прогноз роста мирового ВВП на 2019 год снижен до 2,8% с 3,1%, а на 2020 год — до 3,1% с 3,6% по сравнению с весенним прогнозом.

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