РФ отказалась от взаимодействия с США по вопросу сирийской нефти

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Российская Федерация не будет взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки по вопросу сирийской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, поскольку речь идет национальном достоянии всего сирийского народа, именно он должен распоряжаться природными богатствами Сирии, такими как нефть.

Таким образом он прокомментировал одобрение президента США Дональда Трампа на проведение американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений в Сирии.

До этого Трамп одобрил план военной миссии США по защите нефти в Сирии.