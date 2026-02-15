Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Зеленский призвал ускорить поставки вооружений Украине после российских ударов

Зеленский потребовал от Запада срочной военной помощи после российских ударов
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале о необходимости оперативных поставок вооружений Киеву на фоне массированных ударов российской армии.

По его словам, за прошлую неделю Вооруженные силы России выпустили по Украине около 1,3 тыс. дронов, более 1,2 тыс. управляемых авиабомб и 50 ракет, преимущественно баллистических.

Зеленский отметил, что в рамках Мюнхенской конференции ему удалось достичь ряда договоренностей о новых пакетах военной помощи, теперь он рассчитывает на их скорейшую реализацию.

До этого в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что Российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, российские военные сбили 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!