Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале о необходимости оперативных поставок вооружений Киеву на фоне массированных ударов российской армии.

По его словам, за прошлую неделю Вооруженные силы России выпустили по Украине около 1,3 тыс. дронов, более 1,2 тыс. управляемых авиабомб и 50 ракет, преимущественно баллистических.

Зеленский отметил, что в рамках Мюнхенской конференции ему удалось достичь ряда договоренностей о новых пакетах военной помощи, теперь он рассчитывает на их скорейшую реализацию.

До этого в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что Российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, российские военные сбили 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.