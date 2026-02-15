Размер шрифта
Подростков, жестоко избивших девушку-инвалида в Кузбассе, проверят на проблемы с психикой

В Кузбассе проверят психику подростков, которые жестоко избили девушку-инвалида
РИА Новости

В Кузбассе проверят психику 15-летних юношей, которые жестоко избили 19-летнюю девушку-инвалида на камеру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Отмечается, что один из двух несовершеннолетних фигурантов ранее стоял на учете в органах системы профилактики. Обоих юношей допросили, их планируют поместить в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям».

В ходе разбирательства по факту произошедшего молодым людям проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить их психическое состояние на момент совершения преступления.

Инцидент произошел в Междуреченске. Предварительно, на девушку-инвалида напали двое молодых людей после того, как между ними случилась ссора по малозначительному поводу. Подростки зверски избили ее, снимая процесс на видео. На кадрах юноши наносят жертве удары ногами и руками, а также «падают» на нее.

Ранее амурская школьница зверски избила знакомую на камеру, пока толпа наблюдала.
 
