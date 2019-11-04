Иран заявил о темпах роста производства урана в 10 раз

Иран, сокращающий свои ядерные обязательства после выхода США из сделки по атому, за последние два месяца в 10 раз увеличил производство урана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

«Производство урана до третьего шага (по сокращению ядерных обязательств) было примерно 450 граммов в день, сейчас превзошло 5 тысяч граммов в день», — заявил глава Организации атомной энергии иранской республики Али Абкар Салехи.

По словам Салехи, также в стране были запущены 30 центрифуг типа IR-6, ранее еще 20.

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