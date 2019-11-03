В Совфеде ответили на заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение наcчет заявления директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что нужно восстановить воздушное сообщение с Россией, иначе украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что некоторые украинские общественные лица делают очень здравые заявления, после того как состоялись выборы президента и Верховного совета Украины.
«Собственно, к ним относится и данное высказывание. Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли», — сказал Цеков.
Он также подчеркнул, что без российского рынка Украине никак не обойтись.
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