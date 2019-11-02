Лавров рассказал, куда США направляют доходы от сирийской нефти

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Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, о том что США делают с сирийской нефтью и доходами от нее. Об этом он сообщил в эфире передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

По его словам, об этом Минобороны России уже рассказало «подробно и на основе фактических документов».

Лавров уточнил, что нефть транспортируют на переработку за пределы Сирии.

Как отметил министр, доходы от этой нефти позволяют США оказывать поддержку лояльным им вооруженным формированиям.

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