Россияне назвали размер «достойной» пенсии

Данные опроса сервиса по поиску работы Superjob показали, что жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают «достойной» пенсию в 40 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что год назад эта цифра была равна в среднем 37,3 тыс. руб.

Также отмечается, что основным источником дохода по достижении пенсионного возраста опрошенные называли не пенсию, а работу и подработку. Так считают 29% опрошенных.

Верят в государственную пенсию 22% респондентов, а на личные сбережения рассчитывают 14%. Из опрошенных 3% людей будут ждать помощи от своих детей, столько же надеются на отчисления из негосударственных пенсионных фондов.

Авторы опроса предположили, что доверие россиян к государственной пенсии как к основному источнику дохода могло пошатнуться из-за принятого о повышении пенсионного возраста закона.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. граждан из 389 населенных пунктов России.

До этого стали известны параметры новой накопительной пенсионной системы.