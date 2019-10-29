Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции. Об этом пишет To Thema Online со ссылкой на главу МВД Константиноса Петридиса.

По его словам, выбраны три международные компании: Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting, которые проведут расширенные аудиторские проверки. Проверка будет проводиться с целью изучения процесса натурализации до 2018 года.

Специалисты должны выявить лица, получившие гражданство, которые в других странах обвиняются в преступлениях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Кипре ужесточили выдачу «золотых паспортов» бизнесменам

— ЕК потребовала сократить выдачу «золотых паспортов»