Официальный курс доллара и евро упал к рублю

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Официальный курс доллара установленный ЦБ на 29 октября снизился на 12 копеек до 63,87 руб., следует из данных Центробанка.

Официальный курс евро снижен на 28 копеек, до 70,83 руб.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».