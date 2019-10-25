ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое снижение произошло впервые с декабря 2017 года на 0,5 процентных пункта.

Уточняется, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

«Инфляционные ожидания продолжают снижаться», — говорится в релизе ЦБ.

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