ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
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Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что такое снижение произошло впервые с декабря 2017 года на 0,5 процентных пункта.
Уточняется, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
«Инфляционные ожидания продолжают снижаться», — говорится в релизе ЦБ.
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