ЦБ предложили устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства

Российские банки, пенсионные фонды и страховые компании собрали предложения и направили в ЦБ, чтобы избавиться от устаревших нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ и источники.

Как отмечается, российскому ЦБ хотят предложить отказаться от 27 норм, осложняющих работу законодательства. В основном нормы касаются послаблений в идентификации клиентов и запроса документов.

Источники рассказали, что ЦБ уже получил предложения и планирует их рассмотреть.

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