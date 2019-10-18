Набиуллина предрекла более резкое снижение ключевой ставки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ допускает более решительное снижение ставки. Об этом сообщает CNBC.

«Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена (как обычно на 25 базисных пунктов — прим. ИФ), мы можем действовать более решительно», — заявила она.

При этом председатель отметила, что более решительно изменить денежно-кредитную политику возможно, поскольку инфляционные факторы, а также поступающие данные способны значительно изменить прогноз ЦБ. Сейчас же текущая инфляция немного ниже таргета ЦБ и составляет около 3,8%.

Уточняется, что снижение ключевой ставки производилось постепенно с июня 2019 года. Вообщем она сократилась на 75 базисных пунктов (б.п.). Набиуллина отметила необходимость изменения политики, поскольку прогноз совокупного спроса и его компонентов указывает на возможное устойчивое отклонение инфляции от нашей цели.

До этого ЦБ снизил ключевую ставку.