Объем поддержки Корпорации МСП и РЭЦ экспортерам превысил 4 млрд руб.

В рамках действия коробочного продукта из числа компаний-экспортеров в малом и среднем бизнесе за 9 месяцев этого года при поддержке Корпорации было заключено 49 сделок с финансовой поддержкой свыше 4,2 млрд рублей.

«МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) заключил более 30 кредитных договоров по экспортным поставкам на сумму более 3,7 млрд рублей», — говорится в сообщении Корпорации МСП.

Комплексная поддержка предоставляется в режиме «одного окна» корпорацией и Российским экспортным центром. Среди продуктов – льготные кредиты экспортеров и покупателей их продукции, экспортные гарантии, страхование сделок. При этом клиентам МСП Банка до 31 декабря 2019 года доступно финансирование по льготным ставкам до 7,75% годовых по программе субсидирования кредитования.

«Коробочные продукты для экспортно ориентированных компаний малого и среднего бизнеса разработаны в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», — говорится в сообщении.