Росстат зафиксировал нулевую инфляцию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Инфляция в России с 8 по 14 октября была нулевой. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА «Новости».

Нулевая инфляция фиксируется четвертую неделю подряд.

Сообщается, что годовая инфляция замедлилась до 3,8%.

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