В Роструде напомнили о двойной зарплате в праздники

В преддверии длинных выходных, которые ждут жителей России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, россиянам напомнили об их трудовых правах в Роструде. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, делать рабочими выходные дни для сотрудников можно лишь в исключительных случаях, при этом должно иметься их письменное на то согласие.

Отмечается, что при выходе работник должен получить как минимум двойную ставку либо лишний полный день отдыха.

Как подчеркнули в ведомстве, просить выйти на работу в праздничный день работодатель может только в случае возникновения непредвиденных работ, которые влияют на нормальное функционирование организации.

Также существуют исключительные случаи, когда сотрудника разрешается привлечь к работе без его согласия. К таким случаям относят предотвращение катастрофы или производственной аварии; предупреждение несчастных случаев; введение чрезвычайного или военного положения. Также сотрудник обязан выйти на пост в праздничный день в условиях чрезвычайных обстоятельств для выполнения неотложных работ и в других случаях, которые могут нести угрозу для жизни или комфорта людей.

Кроме того, в выходные и праздники к работе могут быть привлечены представители творческих профессий, если это оговорено в договоре или локальном документе.