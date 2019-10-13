Антииранские санкции США могут затронуть нефтегазовую отрасль России

США могут применить антииранские санкции в отношении нефтегазового сектора России, говорится в докладе Дипломатической академии МИД РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению экспертов, пересмотр Вашингтоном в одностороннем порядке политических приоритетов и договоренностей, а также усиление давления на Тегеран и партнеров из Европы, «заставляет задуматься о возможных последствиях применения жесткого антииранского санкционного варианта к России».

Отмечается, что это может повлиять в первую очередь на нефтегазовый российский сектор.

Кроме того, в докладе говорится, что санкции в будущем будут только ужесточаться, а также сохранять свое значение для дробления торговых пространств и оказания политического давления.