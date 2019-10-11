Роскачество выявило нарушения во всех пивных напитках

Роскачество провело исследование качества пивных напитков, которое показало многочисленные несоответствия ГОСТу среди данной продукции. Об этом сообщается на сайте организации.

Так было выявлено, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты. Часто под видом пива продают слабоалкогольные коктейли, которые не имеют ничего общего с пивом и обладают совсем иными характеристиками.

В ходе исследования были проверены 7 торговых марок по 27 показателям. В каждом из образцов были найдены нарушения. Ни один из напитков не соответствовал требованиям к содержанию пивного сусла или пива.

Также были нарушены другие показатели, такие как пенообразование и пеностойкость, крепость, массовая концентрация бензойной кислоты.

Как отмечается, причиной тому является отсутствие в России четких идентификационных признаков пивных напитков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскачество выявило кишечную палочку и хлорогексидин в йогуртах

— В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина