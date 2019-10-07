Путин повысил себе зарплату
Российский президент Владимир Путин распорядился повысить заработную плату себе и премьеру страны Дмитрию Медведеву. Об этом свидетельствует указ на официальном портале правовой информации.
Как отмечается, повышение зарплаты произошло с 1 октября 2019 года. Теперь он и Медведев получают на 4,3% больше.
Кроме того, денежное вознаграждение станет больше для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.
Заработные платы работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не вошли в «майский указ» президента от 2012 года были проиндексированы с 1 октября 2019 года.
Известно, что доплаты распространились на более чем 2 млн работников федерального уровня.
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