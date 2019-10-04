Песков рассказал о работе над повышением доходов населения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что правительство работает над повышением доходов населения, передает ТАСС.

Он пояснил, что ухудшение материального положения семей с появлением детей — это известная проблема.

«С рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, это простая арифметика», — сказал Песков.

Он ответил, что разработан целый ряд мер для повышения доходов населения, для избавления от бедности.

Ранее исследование показало, что реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года. Главными рисками по выпадению из среднего класса авторы доклада называют рождение детей и выход на пенсию.