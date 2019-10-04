Россияне рассказали, какая зарплата необходима для счастья
Россияне назвали размер заработной платы, которая им необходима для счастья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob.
Эксперимент показал, что в среднем жителям страны было бы достаточно 161 тыс. рублей в месяц.
При этом требования мужчин на треть превышают женские. Так, сильному полу для счастья нужно около 181 тыс. рублей ежемесячно, в то время как слабому — 138 тыс. рублей.
Названная сумма также зависела от возраста респондентов: молодежь, которая еще не достигла 24 лет, назвала сумму в 118 тыс. рублей. Граждане старше 35 лет — уже 172 тыс. рублей.
Самым высокими оказались желания москвичей — им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие — в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.
Уточняется, что в опросе приняли участие 2,5 тыс. человек старше 18 лет.
Ранее стал известен объем «серых» зарплат в России.