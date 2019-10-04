Россияне рассказали, какая зарплата необходима для счастья

<img src="//img.gazeta.ru/files3/425/12302425/Depositphotos_94302354_l-2015-pic905-895x505-69035.jpg">

Россияне назвали размер заработной платы, которая им необходима для счастья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob.

Эксперимент показал, что в среднем жителям страны было бы достаточно 161 тыс. рублей в месяц.

При этом требования мужчин на треть превышают женские. Так, сильному полу для счастья нужно около 181 тыс. рублей ежемесячно, в то время как слабому — 138 тыс. рублей.

Названная сумма также зависела от возраста респондентов: молодежь, которая еще не достигла 24 лет, назвала сумму в 118 тыс. рублей. Граждане старше 35 лет — уже 172 тыс. рублей.

Самым высокими оказались желания москвичей — им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие — в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.

Уточняется, что в опросе приняли участие 2,5 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее стал известен объем «серых» зарплат в России.