Новак заявил о запасных вариантах строительства «Северного потока — 2» в обход Дании

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что у России есть запасные варианты на случай, если Дания не даст разрешение на строительство «Северного потока — 2» через свои воды. Об этом информирует РИА «Новости».

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения», — произнес он.

Он пояснил, что при отказе, проект все-равно будет реализован, однако его цена будет выше, а времени на реализацию понадобится больше.

Отмечается, что в данный момент ожидается решение государства по выдаче согласия.

При этом Новак считает, что у Дании нет оснований на невыдачу разрешения России. Поэтому он надеется, что строительство газопровода пройдет по заявленному маршруту.

Соответствующие заявления прозвучали на сессии Российской энергетической недели.

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» построили на 83%.