Назван средний размер ежедневного чека россиян

Социологи выяснили, сколько жители России в среднем ежедневно тратят денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные холдинга «Ромир».

Как отмечается, каждый день россияне тратят 558 рублей.

Известно, что индекс недельного среднего чека рассчитывается на основе данных о потреблении домохозяйств.

По сравнению с аналогичной неделей 2018 года средний чек опустился на 12 рублей 50 копеек.

Ранее сообщалось, что россияне рассказали о своих накоплениях.