В Кремле ждут условий для возобновления авиасообщения с Грузией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти надеются, что в свое время будут созданы подходящие и необходимые условия для восстановления авиасообщения России с Грузией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что авиасообщение между странами было именно приостановлено, а это значит что его восстановят.

«Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — сказал Песков.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет правильным решением.