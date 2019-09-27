В Кремле ждут условий для возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти надеются, что в свое время будут созданы подходящие и необходимые условия для восстановления авиасообщения России с Грузией, передает РИА «Новости».
Он отметил, что авиасообщение между странами было именно приостановлено, а это значит что его восстановят.
«Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — сказал Песков.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет правильным решением.