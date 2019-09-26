В РСПП предостерегли от правового вакуума после введения «регуляторной гильотины»

Представители РСПП выразили опасения относительно «правового вакуума», который может возникнуть при введении «регуляторной гильотины». Крайне важно его избежать — особенно в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт, указывали на заседании Комитета по регуляторной политике РСПП, который возглавляет гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота».

Другой проблемой участники заседания назвали существующее дублирование контрольных механизмов в тех сферах, которые функционируют по международным стандартам или законам иностранных государств. «Регуляторная гильотина» может снизить административную нагрузку на компании, которые действуют в условиях конфликта различных юрисдикций. Для этого необходима гармонизация российских и международных законодательных требований.

«Для бизнес-сообщества концепция «регуляторной гильотины» — один из ключевых инструментов улучшения делового климата. Но реализация предлагаемой инициативы, «тонкая настройка» её механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов. Это отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым президент страны Владимир Владимирович Путин придает стратегическое значение», — сказал Савельев.