Стало известно, что Сабуров отказался оформлять гражданство РФ из-за боязни санкций

Комик Нурлан Сабуров не стал оформлять российское гражданство, опасаясь возможных международных санкций. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В то же время доходы от его выступлений в России превысили отметку в 50 млн рублей в 2024 году, а общая стоимость активов — 60 млн рублей. Эти средства он вложил в недвижимость, транспорт и другие активы, необходимые для работы.

«112» также сообщает, что Сабуров общается с известным белорусским юмористом Вячеславом Комиссаренко, который находится в международном розыске, и украинским комиком Дмитрием Романовым. Последний, утверждает Telegram-канал, взаимодействовал с польским штабом, который занимался вербовкой военных для украинской армии.

Кроме того, в своих выступлениях и публичных заявлениях Сабуров не раз критиковал российских политиков, военных и релокантов.

Сабуров не смог бы получить российское гражданство без выхода из гражданства Казахстана. Это следует из пункта 3 статьи 10 Конституции Республики Казахстан и статьи 3 Закона «О гражданстве Республики Казахстан», которые запрещают иметь два гражданства и предусматривают наказание за это.

Известного комика задержали в аэропорту Внуково 6 февраля. Артист прилетел в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai, он вернулся в российскую столицу после отдыха в Дубае. Однако при прохождении паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников. Источник агентства допустил, что решение о запрете на въезд в страну в отношении комика могло быть принято в интересах национальной безопасности.

Ранее Сабуров после задержания во Внуково заявил об отсутствии денег.