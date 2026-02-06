Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Михалков взял на себя расходы на похороны вдовы Баталова

Гущина: похоронами вдовы Баталова займется Союз кинематографистов с Михалковым
вале

Похоронами вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко займется Союз кинематографистов во главе с режиссером Никитой Михалковым. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину.

«Маша (дочь Алексея Баталова. — прим.ред.) в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны», — сказала Гущина.

Как уточняет портал, Мария Баталова страдает ДЦП, она жила в квартире с матерью. После рождения дочки Марии Гитана Аркадьевна завершила активную цирковую карьеру.

О кончине 90-летней Гитаны Леонтенко накануне рассказала представительница семьи, юрист Татьяна Кириенко. Причина смерти артистки еще неизвестна.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова. Он скончался в 2017 году на 89-м году жизни.

Ранее на 105-м году жизни умерла звезда британских мыльных опер.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!