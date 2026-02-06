Михалков взял на себя расходы на похороны вдовы Баталова

Похоронами вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко займется Союз кинематографистов во главе с режиссером Никитой Михалковым. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину.

«Маша (дочь Алексея Баталова. — прим.ред.) в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны», — сказала Гущина.

Как уточняет портал, Мария Баталова страдает ДЦП, она жила в квартире с матерью. После рождения дочки Марии Гитана Аркадьевна завершила активную цирковую карьеру.

О кончине 90-летней Гитаны Леонтенко накануне рассказала представительница семьи, юрист Татьяна Кириенко. Причина смерти артистки еще неизвестна.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова. Он скончался в 2017 году на 89-м году жизни.

