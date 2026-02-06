На Украине опасаются скорого наступления России

Россия может готовить крупное наступление, которое будет разделено на две операции и начнется уже в конце апреля 2026 года. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал украинский военный эксперт Константин Машовец.

По мнению эксперта, с «большой долей вероятности» планируются Славянско-Краматорская и Орехово-Запорожская наступательные операции. Также возможны их «комбинация по срокам и месту», считает Машовец.

Эксперт предположил, что до конца весны российское руководство якобы будет занято подготовкой этой кампании. Он отметил, что сейчас Россия накапливает ресурсы для наступления и готовит районы для развертывания ударных группировок.

Также военный эксперт сделал вывод, что Кремль с помощью этих операция якобы хочет в 2026 году попытаться завершить конфликт на российских условиях.

В декабре 2025 года капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин также заявил о том, что Россия может усилить наступательные действия на Донбассе. А в январе военный эксперт Юрий Кнутов рассказывал «Газете.Ru», что к лету 2026 года подразделения российской армии могут выйти к Запорожью. Также Кнутов отмечал, что в 2026 году Россия продолжит наступление на Славянск и Краматорск в ДНР, а также на Запорожье и Сумы.

