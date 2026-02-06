Жена Сабурова опубликовала пост о походе на тренировку, пока комик был в аэропорту

Супруга комика Нурлана Сабурова Диана опубликовала пост о походе на тренировку, пока юморист был в аэропорту Внуково. Запись появилась на странице девушки в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Тренировки по расписанию», — написала она.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 февраля 34-летний юморист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля во Внуково Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в Россию на срок 50 лет.

Как писало РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в стране деньги через посредников. До этого источник агентства сообщал, что решение в отношении юмориста могло быть принято в интересах нацбезопасности страны. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

До этого стендапер сталкивался с проблемами по части нарушения миграционного законодательства: в 2025 году он превысил допустимый срок пребывания в РФ. Сабурову назначили штраф и дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова.