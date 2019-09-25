Трамп и Абэ подписали соглашение о торговле

Американский лидер Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ подписали соглашение о торговле между двумя государствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, соглашение было подписано на полях Генассамблеи ООН.

Уточняется, что главы двух стран также подписали документ о цифровой торговле.

В ходе подписания соглашения Абэ подчеркнул, что японское государство является крупным инвестором в экономику Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует заключить с Японией соглашение о пошлинах.