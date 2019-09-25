Официальный курс евро вырос к рублю

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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на четверг, вырос на 56,75 коп., до 70,58 рубля.

Курс доллара вырос на 48 коп., до 64,18 рубля.

Ранее евро упал до уровня марта 2018 года.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».