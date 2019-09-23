Почему в Костромской области растут зарплаты, объяснили власти

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Администрация Комстромской области объяснил причину роста зарплат в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти отметили, что увеличесние оплаты труда связано с ростом объемов производства в промышленной сфере. Кроме того, развитию промышленного производства в регионе способствует улучшение инвестиционного климата.

Уточняется, что согласно рейтингу регионов по динамике зарплаты, жители Костромской области получили наибольшую прибавку к зарплате, которая увеличилась на 14,7%.

Оплата труда работников финансовой сферы выросла в 2,2 раза, работников металлургического производства — на 27,9%, а в ювелирной отрасли — на 21,8%.

Ранее сообщалось, что стали известны российские регионы с наибольшим ростом зарплат.