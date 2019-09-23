WSJ: мировой рынок нефти под угрозой из-за нападения на НПЗ Саудовской Аравии

Саудовская Аравия не сможет в ближайшее время восстановить полноценную работу нефтеперерабатывающих заводов, который были атакованы беспилотниками 14 сентября текущего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, Saudi Aramco лишена технических возможностей для скоро устранения всех последствий произошедшего. В настоящий момент компания участвует в переговорах с производителями оборудования и поставщиками услуг, среди которых американская General Electric.

По словам источников, саудовская компания готова вложить миллионы долларов на восстановление потерянных ресурсов, речь идет в том числе о высокой стоимости запчастей и издержке с оплатами рабочим.

При этом часть необходимого оборудования Saudi Aramco получит лишь спустя несколько месяцев, другую ей еще не удалось найти.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Борис Джонсон обвинил Иран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии.