В ЕК раскрыли подробности прошедших трехсторонних переговоров

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Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович прокомментировал договоренность о новой встрече по газу РФ-ЕС-Украина в конце октября. Об этом сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что такая договоренность существует.

«Мы будем находиться в контакте и надеемся на возобновление консультаций к концу октября», - сказал он.

Шефчович также добавил, что атмосфера во время переговоров была очень позитивной и конструктивной. По его мнению, переговоры идут в верном направлении — сближении позиций сторон.

«Обе стороны согласились в принципе, что будущий контракт должен основываться на законодательстве ЕС», — заключил зампреда.

Он также добавил, что главной целью Еврокомиссии является продление контракта по транзиту газа на долгосрочной основе.

Ранее Россия предложила продлить транзит газа через Украину.