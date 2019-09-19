Завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа, передает ТАСС.

Продолжительность переговоров составила около 40 минут.

Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года.

Незадолго до встречи вице-президент ЕК Марош Шефчович провел переговоры с представителями украинской делегации во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком.